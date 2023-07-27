«Не нарушай — и не будет вбрасывания у тебя в зоне». Судья — о «правиле большинства»

Судья международной категории Александр Иванюк оценил новое правило в КХЛ, согласно которому если команда начинает период или овертайм в большинстве, то стартовое вбрасывание проводится в зоне атаки этой команды.

«Правильно, что это изменение ввели. Команда соперника наказана, играли в её зоне, а время периода закончилось. Потом вбрасывание в центре площадки, а это потеря времени. Пока разыгрывали вбрасывание, пока вошли в зону — время штрафа уже истекло. То, что ввели такое правило, – рационально. Это пойдёт на пользу игре. Скажем так, нарушители получат по заслугам. Не нарушай — и не будет вбрасывания у тебя в зоне», — цитирует Иванюка «РБ Спорт».

Ранее Иванюк рассказал, что будет обслуживать прощальный матч Даниса Зарипова, который состоится 9 августа в Казани.