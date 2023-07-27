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Овечкин вошёл в список действующих игроков, которые повлияли на НХЛ сразу после драфта

Овечкин вошёл в список действующих игроков, которые повлияли на НХЛ сразу после драфта
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Журналист Колтон Дэвис в статье на сайте Daily Faceoff представил список из восьми действующих хоккеистов НХЛ, которые оказали влияние на лигу сразу после своего драфта.

В список вошёл российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

«Формально Овечкин не пришёл в НХЛ в год драфта из-за локаута в сезоне-2004/2005. Его очень ждали как таланта поколения, и его часто сравнивали с другими великими игроками лиги. Во время своего дебютного сезона в «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин сразу же оправдал все авансы.

Присутствие Овечкина оживило франшизу «Кэпиталз». Его энергичный стиль игры и действия в атаке принесли азарт и энергию команде и болельщикам. Он быстро стал лицом «Кэпиталз» и неотъемлемой частью их будущего успеха», — написано в статье.

Кроме Овечкина, в список вошли: Сидни Кросби, Патрик Кейн, Райан Ньюджент-Хопкинс, Габриэль Ландеског, Коннор Макдэвид и Остон Мэттьюс.

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