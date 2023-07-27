The Hockey Writers: при желании, «Анахайм» может дать Тарасенко контракт на $ 7 млн

Журналист Кори Эбботт на портале The Hockey Writers оценил вероятность подписания контракта Владимира Тарасенко с «Анахайм Дакс».
«К счастью, у «Анахайма» более чем достаточно места в кепке, чтобы подписать Тарасенко. Они находятся в хорошем положении, чтобы превзойти такие команды, как «Каролина Харрикейнз», «Сиэтл Кракен», «Оттава Сенаторз», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Флорида Пантерз», которые упоминались в претендентах на форварда.
Подобно ситуации с Клингбергом прошлым летом, Тарасенко может присоединиться к «уткам» с однолетним контрактом на сумму около $ 7 млн. Наличие такого пространства является большим преимуществом для организации, а годовая сделка обеспечит достаточную гибкость для обеих сторон.
Смена агентов сыграла свою роль в замедлении процесса для Тарасенко, но удивительно, что он всё ещё доступен на рынке. «Анахайм» может подарить Тарасенко новый дом», — сказано в статье.
- 27 июля 2023
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