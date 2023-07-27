Слафковски: ожидаю, что давление со стороны болельщиков будет ещё больше

Первый номер драфта НХЛ, форвард «Монреаль Канадиенс» Юрай Слафковски поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Я ожидаю, что давление со стороны болельщиков будет ещё больше. Считаю, что я хорошо подготовлен, и буду играть лучше, чем в моём первом сезоне. У меня есть свои цели, но я буду держать их в секрете.

Сейчас чувствую себя немного лучше по сравнению с прошлым годом. Я просто работал над мелочами… Всё идёт по плану», — приводит слова Слафковски журналист Томаш Прокоп в своём «твиттере».

В минувшем сезоне у Юрая 10 (4+6) очков в 39 матчах за клуб. 18-летний словацкий хоккеист был выбран «Монреалем» под первым номером на драфте-2022. В сезоне-2021/2022 Слафковски выступал в чемпионате Финляндии.