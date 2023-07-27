«Когда я уходил, там был другой ремонт». Алексей Василевский — о возвращении в «Салават»

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский рассказал о возвращении в уфимский клуб, после восьми лет, проведённых в «Автомобилисте».

«С какими чувствами вошёл в раздевалку «Салавата Юлаева» спустя восемь лет? Когда я уходил, там был другой ремонт (улыбается). Кого-то из персонала я знал. Из игроков все уже в «Салавате» поменялись. Последним, кто оставался, был Тему Хартикайнен, но и он уехал в позапрошлом сезоне. Молодых ребят, местных воспитанников, я тоже всех знал. Пока всё равно ещё непривычно себя ощущаю. За восемь лет, проведённых в «Автомобилисте», всегда приезжал летом в Уфу, находился здесь, а потом возвращался в Екатеринбург. А сейчас уезжать уже никуда не надо (смеётся)», — приводит слова Василевского сайт КХЛ.

Алексей Василевский — воспитанник уфимского хоккея. До перехода в «Автомобилист» играл два сезона за «Салават Юлаев» (2013/2014, 2014/2015).