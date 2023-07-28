«Спартак» провёл двусторонний матч на сборе в Пересвете

Московский «Спартак» продолжил подготовку к новому сезону КХЛ двусторонним матчем на учебно-тренировочном сборе в Пересвете, сообщает официальный сайт клуба. Поделившись на два состава, игроки провели тренировочный матч, в котором «Белые» одержали победу над «Красными» со счётом 3:1.
«Белые» – «Красные» – 3:1.
Голы: Даниил Орлов (Егора Варюшкин), Михал Чайковски (Иван Морозов), Александр Беляев (Ансель Галимов, Даниэль Усманов) – Илья Талалуев (Максим Цыплаков).
«Белые»: Кареев, Куликов. Чайковски – Орлов, Голдобин – Морозов – Порядин; Рукавишников – Хайруллин, Беляев – Усманов – Галимов; Костенко – Иванов – Сусуев, Заседа – Варюшкин – Кожевников.
«Красные»: Рибар, Сковронский. Вишневский – Чибриков, Хохлачёв – Бурмистров – Пашин; Зайцев – Савиков, Талалуев – Локтионов – Цыплаков; Ручкин – Соколов, Чезганов – Рубцов – Точилкин.
Сбор «Спартака» в Пересвете продолжится до 5 августа.
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