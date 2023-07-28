Ветераны хоккейного «Спартака» побывали в гостях у футбольных одноклубников

В гостях у московского футбольного клуба «Спартак» побывала делегация ХК «Спартак», сообщает официальный сайт хоккейного клуба. В ней были прославленные игроки красно-белых Владимир Кучеренко, Юрий Рычков, Владимир Зубков и Ринат Баймухаметов.
В рамках дружественного визита ветераны ХК «Спартак» побывали на футбольном поле и в раздевалке игроков «Спартака», сделали памятное фото у памятника основателю «Спартака» Николаю Петровичу Старостину и его братьям, а также посетили экскурсию по музею истории футбольного клуба.
«Здорово, что в последние годы футболисты «Спартака» часто посещают матчи нашей команды в «Мегаспорте», а хоккеисты тоже бывают на играх футбольного «Спартака» – надо дорожить этой дружбой и вместе продолжать славные традиции нашего клуба!» — сказал Юрий Рычков, защитник ХК «Спартак» с 1979 по 1985 год.
«Музей футбольного «Спартака» просто замечательный – надеюсь, что и хоккейный «Спартак» когда-нибудь обретет такой дом, чтобы каждый ребёнок смог узнать историю нашей великой команды во всех красках», — сказал Владимир Зубков, защитник ХК «Спартак» с 1976 по 1981 год.
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