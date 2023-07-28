«Аризона» подписала контракт с третьим номером драфта-2022

«Аризона Койотс» подписала трёхлетний контракт начального уровня с 19-летним центральным нападающим Логаном Кули, выбранном клубом в первом раунде драфта-2022 под общим третьим номером, сообщает Associated Press. Хоккеист ранее собирался проводить ещё один год в «Миннесоте Голден Гоферс» в NCAA, но в итоге передумал.
«Я хочу осуществить свою давнюю мечту стать игроком НХЛ. Самым сложным в принятии этого решения было ощущение, что я подвожу людей, но я должен быть верен себе и делать то, что подсказывает моё сердце. Я очень благодарен за то время, что провёл в роли игрока «Гоферс», — сказал Кули.
В прошлом сезоне уроженец Питтсбурга Кули помог «золотым сусликам» выйти в финал национального чемпионата, где «Миннесота» уступила «Квиннипэк Бобкэтс». В 39 матчах он набрал 60 (22+38) очков. Кули стал вторым бомбардиром турнира, уступив только новичку «Коламбуса» Адаму Фантилли.
В этом году он также завоевал бронзовую медаль в составе сборной США на молодёжном чемпионате мира.
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