«Аризона» подписала контракт с третьим номером драфта-2022

«Аризона Койотс» подписала трёхлетний контракт начального уровня с 19-летним центральным нападающим Логаном Кули, выбранном клубом в первом раунде драфта-2022 под общим третьим номером, сообщает Associated Press. Хоккеист ранее собирался проводить ещё один год в «Миннесоте Голден Гоферс» в NCAA, но в итоге передумал.

«Я хочу осуществить свою давнюю мечту стать игроком НХЛ. Самым сложным в принятии этого решения было ощущение, что я подвожу людей, но я должен быть верен себе и делать то, что подсказывает моё сердце. Я очень благодарен за то время, что провёл в роли игрока «Гоферс», — сказал Кули.

В прошлом сезоне уроженец Питтсбурга Кули помог «золотым сусликам» выйти в финал национального чемпионата, где «Миннесота» уступила «Квиннипэк Бобкэтс». В 39 матчах он набрал 60 (22+38) очков. Кули стал вторым бомбардиром турнира, уступив только новичку «Коламбуса» Адаму Фантилли.

В этом году он также завоевал бронзовую медаль в составе сборной США на молодёжном чемпионате мира.