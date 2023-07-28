Защитник «Барыса» Бекетаев рассказал о ходе восстановления после операции

Защитник «Барыса» Адиль Бекетаев рассказал, как проходит его восстановление после операции на руке. Он перенёс хирургическое вмешательство после выступления за сборную Казахстана на чемпионате мира.

«Сама операция прошла успешно, спокойно отошёл от наркоза. Шесть недель ходил с бандажом, руку вообще нельзя было тревожить, даже спал с ним. Было немного не по себе, ещё как раз аномальная жара стояла. Сейчас уже начал разрабатывать руку, добавил динамики. Форсировать сейчас ничего нельзя, и я занимаюсь по плану, составленному медицинским и тренерским штабами.

Пока тяжело что-то точно сказать о возвращении в общую группу. Я потерял много мышц, теперь надо для начала всё восстановить. Попробую выйти на лёд в конце августа, но это будет больше работа над катанием без контактов, силовых и больших нагрузок. Полноценно играть смогу не раньше октября, к сожалению», — приводит официальный сайт «Барыса» слова Бекетаева.