Самонов: «Северсталь» была ближе всех к тому, чтобы выбить ЦСКА из Кубка Гагарина

Голкипер «Салавата Юлаева» Александр Самонов заявил, что в прошлом сезоне КХЛ «Северсталь» была ближе всех к тому, чтобы остановить ЦСКА на пути к Кубку Гагарина. Вратарь в составе череповецкого клуба уступил армейцам в семи матчах первого раунда плей-офф.

«Плей-офф, по моему мнению, вообще другой турнир. Не могу сказать, что был какой-то особый настрой именно на ЦСКА. Нам всем просто хотелось выиграть и пройти дальше. Ребята старались, бились, благодаря чему и мне, и всей команде удалось показать такой результат. Думаю, мы были ближе всех к тому, чтобы выбить ЦСКА.

Почему не удалось пройти во второй раунд? Может быть, не хватило пары опытных ребят, которые в момент, когда мы вели 2:0, сказали бы мотивационную речь в раздевалке и показали на льду своим примером, как надо действовать. Ещё у нас, наверное, всё же было недостаточно «психологии победителей» в седьмом матче. Это очень тонкие моменты», — приводит слова Самонова хоккейное агентство Winners.

Напомним, Самонов в мае пополнил состав «Салавата Юлаева» в результате обмена с «Северсталью» на денежную компенсацию и нападающего Данила Аймурзина. В минувшем сезоне Самонов выступал за СКА и «Северсталь», проведя в общей сложности 39 матчей, в которых трижды сыграл «на ноль» при 91,7 процента отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,64.