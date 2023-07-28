Канадский новичок «Северстали» поделился впечатлениями от Череповца

Канадский защитник Марк Барберио высказался о своём переходе в «Северсталь» и поделился впечатлениями от Череповца. Клуб в межсезонье подписал контракт с игроком обороны, рассчитанный на один сезон.
«Мои друзья и семья были очень рады за меня: я смог получить ещё один контракт в такой хорошей лиге. «Северсталь» – команда с большим потенциалом, провела хороший сезон.
Какие впечатления от Череповца? Я пробыл там всего несколько дней, но пока мне всё нравится. Некоторые болельщики уже выразили свою поддержку нашей команде, и это прекрасно – знать, что есть такая большая поддержка», – цитирует Барберио пресс-служба клуба.
Сезон-2022/2023 защитник провёл в составе минского «Динамо», за которое сыграл 67 матчей в регулярном чемпионате и набрал 12 очков — забросил три шайбы и отдал девять результативных передач. Показатель полезности защитника составил «+15». В плей-офф на счету Барберио шесть результативных передач в шести матчах серии первого раунда со СКА.
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