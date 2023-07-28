Минское «Динамо» продлило контракт с защитником сборной Беларуси Ковгореней

Минское «Динамо» подписало новый контракт с защитником Тимофеем Ковгореней. Как сообщает пресс-служба минского клуба, соглашение с 20-летним защитником имеет двусторонний характер и рассчитано на три сезона.
В прошлом сезоне Ковгореня провёл за «Динамо» в КХЛ 10 игр (шесть из которых – в плей-офф), в которых заработал один ассистентский балл. Затем защитник присоединился к «Юности», где в семи играх плей-офф набрал 2 (0+2) очка.
Также в прошлом сезоне Ковгореня был капитаном клуба МХЛ «Динамо-Шинник». В 37 матчах защитник набрал 22 (11+11) очка. Это третий показатель в лиге среди защитников-снайперов за регулярку. Также он стал вторым в МХЛ по количеству силовых приёмов (114).
В составе сборной Беларуси Тимофей стал победителем Кубка Первого канала. В мае 2023-го он принял участие в турнире сборных, где команда Беларуси провела восемь матчей с Россией и один – с Казахстаном. В этих матчах на счету Ковгорени 5 (3+2) очков.
- 28 июля 2023
-
11:55
-
11:35
-
10:50
-
10:20
-
09:55
-
09:25
-
09:00
-
08:25
-
05:01
-
04:53
-
03:07
-
02:52
-
02:39
-
02:26
-
02:14
-
02:01
- 27 июля 2023
-
23:34
-
23:20
-
22:52
-
22:21
-
22:07
-
21:54
-
21:19
-
21:05
-
20:46
-
20:17
-
20:00
-
19:45
-
19:22
-
19:11
-
19:00
-
18:38
-
18:18
-
18:10
-
18:00