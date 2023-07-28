Президент ФХР Владислав Третьяк торжественно открыл хоккейную коробку в одной из школ Ульяновской области. Церемония открытия состоялась в рамках рабочей поездки президента ФХР, благодаря поддержке которого и состоялись приобретение и установка новой хоккейной коробки.

«Одна из наших главных задач – создание условий для занятий хоккеем, особенно для молодого поколения. Теперь у ульяновских мальчишек появилось ещё больше возможностей заниматься спортом. Это очень важно, ведь хоккей – это не только спортивные достижения и укрепление здоровья, но и личностное развитие, воспитание дисциплины, силы характера, умения добиваться побед в команде.

Путь любого олимпийского чемпиона всегда начинается с коробки во дворе, и можно только порадоваться за ребят, ведь новый объект соответствует всем современным стандартам, это сооружение высокого качества. Хочу, чтобы эта инфраструктура помогла десяткам юных игроков сделать спорт неотъемлемой частью своей жизни, желаю им успехов и крепкого здоровья. Мы продолжим работать ради подрастающих поколений, вносить свой вклад в воспитание классных хоккеистов и настоящих граждан», — цитирует Третьяка пресс-служба ФХР.