Двукратный победитель ЖХЛ китайский клуб «КРС Ванке Рэйз» не выступит в следующем сезоне

Китайский клуб «КРС Ванке Рэйз» не выступит в следующем сезоне Женской хоккейной лиги. Как сообщает пресс-служба ЖХЛ, команда была вынуждена сняться с турнира, так как хоккеистки сборной Китая участвуют во внутреннем первенстве страны.

«Хоккейный клуб «КРС Ванке Рэйз» завершил свой путь в сезоне-2022/2023 в Женской хоккейной лиге. Это был наш четвёртый сезон в ЖХЛ, и мы получили прекрасный опыт, как и в предыдущие годы. Благодарим лигу за всё, что вы сделали, чтобы помочь нашей команде добиться отличных результатов в предыдущих сезонах. Во время выступлений в ЖХЛ у нашей команды была возможность соревноваться с игроками высокого уровня, что помогло нам улучшить мастерство, благодаря чему наши игроки попали на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Позвольте поблагодарить за бесценный опыт в Женской хоккейной лиге, а также пожелать всем её командам успехов в предстоящем сезоне», — говорится в заявлении клуба.

Клуб «КРС Ванке Рэйз» выступал в ЖХЛ с 2019 года. За четыре сезона команда дважды становилась победителем турнира — в сезонах-2019/2020 и 2021/2022. В сезоне-2020/2021 китайская команда проиграла в финале плей-офф уфимской «Агидели», а в прошлом сезоне завершила своё выступление в четвертьфинале.