Быков оценил идею Ротенберга развивать хоккей в странах Африки

Бывший главный тренер сборной РФ Вячеслав Быков отреагировал на предложение главного тренера СКА Романа Ротенберга развивать хоккей в Африке.
«Перспективы для развития хоккея в африканских странах могут быть интересны и, возможно, перспективны на длительном этапе, так как внедрение такой культуры, как хоккей, потребует колоссальных усилий, но наша первоочередная задача — это не потерять, а повышать уровень хоккея у нас в стране при нынешней международной ситуации!
И здесь мы должны усиленно работать, внедряя новые технологии, инновационные идеи, создавать новые направления в развитии и совершенствовании уровня нашего хоккея и наших ребят. И хотелось бы понимать, что собираются делать наши чиновники в этом направлении, которое для нас наиболее важное, а не отвлекать хоккейное сообщество экзотическими идеями», — цитирует Быкова Vseprosport.ru.
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