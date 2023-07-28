«Автомобилист» объявил о подписании контрактов с тремя хоккеистами

«Автомобилист» в официальном телеграм-канале объявил о подписании контрактов с тремя игроками.

Так, двустороннее соглашение сроком на один год с екатеринбургской командой заключил вратарь Павел Ромашкин. Кроме того, «Автомобилист» подписал два просмотровых контракта — с нападающими Дмитрием Константиновым и Максимом Туголуковым.

Отмечается, что клуб также расторг просмотровые соглашения с четырьмя хоккеистами, находившимися в расположении МХК «Авто». Это вратарь Николай Манзыч, защитники Кирилл Паршенков и Алексей Тиханович, а также нападающий Сергей Пузеев.

Павел Ромашкин родился 3 июля 2002 года в Калининграде, рост 183 см. Он является воспитанником хоккейных школ «Светлогорец» (Светлогорск) и СКА (Санкт-Петербург). С 2019 по 2022 год хоккеист выступал за команды системы СКА в МХЛ и ВХЛ. Кроме того, в прошлом сезоне был игроком «Капитана» из Ступино. В общей сложности на счету Ромашкина 89 матчей в МХЛ (92,5% отражённых бросков) и 14 матчей в ВХЛ (90,1% отражённых бросков). В настоящий момент Ромашкин находится в расположении «Горняка-УГМК».

Дмитрий Константинов родился 19 апреля 2002 года в Москве. Рост 192 см, хват: правый. Форвард — воспитанник столичной школы «Русь», проходит сборы с «Горняком-УГМК». В 2019 году нападающий дебютировал в МХЛ в составе «Капитана», затем выступал в «Амурских Тиграх» (МХЛ) и «Челмете» (ВХЛ). В прошлом сезоне он также провёл 32 матча за рыбинский «Полёт» в НМХЛ, в которых набрал 31 (19+12) очко и стал вице-чемпионом турнира. Константинов имеет опыт игры в КХЛ: на счету форварда по одному матчу за «Сочи» и «Амур». Добавим, что в 162 матчах МХЛ нападающий набрал 74 (42+32) очка.

Максим Туголуков родился 13 сентября 2004 года в Москве и также является воспитанником школы «Русь». Рост 180 см, хват: левый. На протяжении предыдущих двух сезонов хоккеист выступал в различных юниорских лигах Северной Америки за канадские клубы, последним из которых стал French River Rapids.