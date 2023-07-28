СКА изобразил Р. Ротенберга и игроков команды в виде персонажей «Оппенгеймера»
Поделиться
Пресс-служба СКА в официальном телеграм-канале сделала выбор между фильмами «Барби» и «Оппенгеймер». Главного тренера санкт-петербургской команды Романа Ротенберга, а также нескольких хоккеистов изобразили в виде персонажей фильма Кристофера Нолана.
«В споре Барби и Оппенгеймера решили выбрать более серьёзный фильм», — говорится в сообщении.
Отметим, что сейчас в социальных сетях ведётся активное противостояние между фанатами «Барби» и «Оппенгеймера». К 25 июля биографический триллер от культового режиссёра Кристофера Нолана уже преодолел отметку в $ 200 млн — фильм вышел в прокат 21 июля. К 27 июля романтическая комедия «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом заработала более $ 500 млн. Оба фильма вышли в один день.
Комментарии
- 28 июля 2023
-
17:55
-
17:40
-
17:26
-
16:56
-
16:30
-
15:55
-
15:30
-
15:05
-
14:40
-
14:05
-
13:35
-
12:50
-
12:15
-
11:55
-
11:35
-
10:50
-
10:20
-
09:55
-
09:25
-
09:00
-
08:25
-
05:01
-
04:53
-
03:07
-
02:52
-
02:39
-
02:26
-
02:14
-
02:01
- 27 июля 2023
-
23:34
-
23:20
-
22:52
-
22:21
-
22:07
-
21:54
Партнерский контент