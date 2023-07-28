«У «Оттавы» прорезались зубки». Жена Малкина — о переходе Тарасенко в «Сенаторз»
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Анна Кастерова, жена российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, в своём телеграм-канале прокомментировала переход российского нападающего Владимира Тарасенко в «Оттаву Сенаторз». В ночь с 27 на 28 июля 31-летний форвард заключил однолетнее соглашение с «сенаторами». Общая сумма сделки составит $ 5 млн.
«У «Оттавы» прорезались зубки», — говорится в сообщении.
Напомним, Тарасенко в ходе регулярного чемпионата прошлого сезона обменяли из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи. В рамках плей-офф на его счету три гола и одна результативная передача в семи встречах.
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