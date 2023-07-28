Сборная России сыграет на предсезонном турнире 3х3 в Сочи

В Сочи пройдёт летний турнир в формате 3х3, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.

Мероприятие запланировано на 10 августа. «Чемпионат ФХР 3х3 — Sochi XHL» пройдёт на сочинской арене «Шайба». В турнире сыграют сборная России, два клуба КХЛ — СКА и «Сочи», а также команда ВХЛ — «Ростов».

Отмечается, что суммарно будет проведено четыре встречи в формате «три на три». Турнир стартует в 16:00. В первом полуфинале встретятся сборная России с «Ростовом», во втором — СКА и «Сочи». Затем пройдёт матч за третье место, а после — финальная встреча.

Напомним, с 3 по 8 августа в Сочи пройдёт другой турнир — Sochi Hockey Open. В нём сыграют сборная России U23, «Сочи», «Адмирал», «Авангард» и СКА.