Менелл — о гражданстве РФ: ещё пара ребят попробуют его получить. Новый лимит влияет

Американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл высказался после получения гражданства РФ. Хоккеист рассказал, почему приехал в КХЛ в 23 года. Кроме того, Менелл поделился мнением о вероятном новом тренде — получении гражданства иностранными игроками. Американец также высказался о хоккеистах, которые спрашивали у него совета по поводу переезда в КХЛ.

«Я приехал в КХЛ в достаточно раннем возрасте для легионера — в 23 года? Кстати, в Минске сначала тоже удивлялись, почему я в таком возрасте приехал. Мой выбор в пользу КХЛ был связан с тем, что я играл в лучшей лиге, в которой только мог. Я получаю удовольствие здесь. Хочется как можно дольше поиграть здесь, тем более я уже гражданин России (улыбается).

Вслед за мной российское гражданство собирается получить ещё Брендан Лайпсик, не думаю ли, что это может стать трендом? Думаю, что ещё несколько ребят попробуют это сделать. Меня уже спрашивали об этом другие игроки. Наверное, влияет новый лимит на легионеров.

Во многих клубах КХЛ есть мои бывшие одноклубники, просил ли кто-то совета перед этим сезоном? Этим летом было достаточно парней, кто мне писал и спрашивал, как и что в КХЛ. Всегда говорю им своё честное мнение, что мне нравится здесь. Многие из них решились — например, Сэм Энас, который перешёл в минское «Динамо». Он хороший игрок и будет им полезен.

Меня можно назвать послом КХЛ для моих соотечественников? Да, можно так и сказать. Я ещё не встречал ребят, кто рассказал бы, что ему здесь не понравилось. Всегда нужно понимать, куда ты едешь, если ты этого не делаешь, то будет сложно — приспособиться к культуре, другому быту. Был ли тот игрок, у которого я спрашивал совет? Думаю, что нет. Никого не спрашивал. Знал, что ребята из Северной Америки приезжают в КХЛ и играют успешно. Чувствовал, что и я здесь смогу играть», — приводит слова Менелла официальный сайт КХЛ.