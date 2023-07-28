Евгений Малкин показал собственное фото в образе Кена из «Барби»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в своих социальных сетях выложил собственную фотографию, стилизованную под Кена из фильма «Барби». Сейчас в соцсетях этот тренд имеет большую популярность.

Фото: Социальные сети Евгения Малкина

Отметим, что сейчас в социальных сетях ведётся активное противостояние между фанатами «Барби» и «Оппенгеймера». К 25 июля биографический триллер от культового режиссёра Кристофера Нолана уже преодолел отметку в $ 200 млн — фильм вышел в прокат 21 июля. К 27 июля романтическая комедия «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом заработала более $ 500 млн. Оба фильма вышли в один день.

Малкин является игроком «Пингвинз» с 2006 года. Евгений трижды завоёвывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). В завершившемся сезоне форвард сыграл в 82 матчах, в которых забросил 27 шайб и отдал 56 ассистов, записав на свой счёт суммарно 83 очка. Малкин проиграл гонку бомбардиров «Питтсбурга» только Сидни Кросби (93 очка).