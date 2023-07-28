Легенда НХЛ: слова об одарённости Кучерова — просто отговорки. Не преуменьшайте его усилия

Адам Оутс, легенда НХЛ, член Зала хоккейной славы и тренер Никиты Кучерова, поделился мнением о российском нападающем.

«Я думаю, что это просто отговорка для людей, когда они говорят: «Ну, он просто одарён». Майкл Джордан был не просто одарённым. Пожалуйста, не преуменьшайте усилия, ум и трудовую этику Никиты Кучерова. Пожалуйста. Я думаю, что это отговорка для людей.

Я думаю, это то, что люди склонны делать. Они смотрят и говорят: «Ну, это просто Куч». Они не думают о часах, которые он тратит [на тренировках]. Никто другой не вкладывает столько в эту работу.

Ранние тренировки? Если бы люди наблюдали за нами со стороны, держу пари, что многие из них сидели бы и думали: «Что они делают? Чувак, это выглядит скучно». И, если честно, иногда это немного скучно», — приводит слова Оутса официальный сайт «Тампы».