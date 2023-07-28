Легенда НХЛ: слова об одарённости Кучерова — просто отговорки. Не преуменьшайте его усилия

Адам Оутс, легенда НХЛ, член Зала хоккейной славы и тренер Никиты Кучерова, поделился мнением о российском нападающем.
«Я думаю, что это просто отговорка для людей, когда они говорят: «Ну, он просто одарён». Майкл Джордан был не просто одарённым. Пожалуйста, не преуменьшайте усилия, ум и трудовую этику Никиты Кучерова. Пожалуйста. Я думаю, что это отговорка для людей.
Я думаю, это то, что люди склонны делать. Они смотрят и говорят: «Ну, это просто Куч». Они не думают о часах, которые он тратит [на тренировках]. Никто другой не вкладывает столько в эту работу.
Ранние тренировки? Если бы люди наблюдали за нами со стороны, держу пари, что многие из них сидели бы и думали: «Что они делают? Чувак, это выглядит скучно». И, если честно, иногда это немного скучно», — приводит слова Оутса официальный сайт «Тампы».
- 28 июля 2023
-
20:17
-
19:57
-
19:45
-
19:14
-
18:58
-
18:42
-
18:26
-
17:55
-
17:40
-
17:26
-
16:56
-
16:30
-
15:55
-
15:30
-
15:05
-
14:40
-
14:05
-
13:35
-
12:50
-
12:15
-
11:55
-
11:35
-
10:50
-
10:20
-
09:55
-
09:25
-
09:00
-
08:25
-
05:01
-
04:53
-
03:07
-
02:52
-
02:39
-
02:26
-
02:14