Никита Кучеров оценил изменения в составе «Тампы» в текущее межсезонье

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал изменения в составе в текущее межсезонье.
«Мы по-прежнему очень хорошая команда. Я думаю, что Жюльен [БрисБуа] и команда менеджеров проделали хорошую работу, приобретя несколько новых игроков, привнеся новую энергию и новую кровь.
Это сложно. Мы знаем, что это бизнес. Трудно удержать всех. Вы просто не можете этого сделать. Но, придя в клуб, новые игроки бросят нам вызов, а мы бросим вызов им. Это хорошее сочетание основы и новичков, когда они подталкивают нас, а мы — их. Благодаря этому мы растём как команда.
Я по-прежнему считаю нас лучшей командой. По моему мнению, у нас всё ещё есть хорошие шансы [на кубок]. Посмотрим, что получится. Но я воодушевлён: у нас сохранилась основа, появились новые быстрые ребята, у нас есть ребята, с которыми мы выигрывали Кубок Стэнли. Не могу дождаться тренировочного сбора и начала сезона. Я думаю, что это будет хороший год для нас», — приводит слова Кучерова официальный сайт «Тампы».
- 28 июля 2023
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