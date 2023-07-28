Кучеров: каждый раз, когда в «Тампу» приезжает русский парень, мы пытаемся помочь

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал о том, как в команде относятся к русским хоккеистам. Кроме того, он высказался о Максиме Грошеве — форварде СКА, который принял участие в лагере развития «молний».
«Он хороший парень. Я встретил Максима, когда он приехал, мы немного поговорили. Это был вечер UFC, поэтому я пригласил его с Васи и Пойнтером (Андреем Василевским и Брейденом Пойнтом, игроками «Тампы». — Прим. «Чемпионата»), он пришёл к нам на ужин. Мы ели суши, смотрели UFC и просто разговаривали.
Я думаю, что для него было полезно познакомиться с Пойнтером и немного послушать английский, может быть, немного поговорить с ним. Он разговаривал и с Васи. Я просто хотел, чтобы он чувствовал себя комфортно. Каждый раз, когда к нам приезжает русский парень, пытаешься помочь. Ты просто хочешь, чтобы он чувствовал себя немного лучше. Когда тебе комфортно, ты можешь играть лучше. Это важно.
Я знаю, как тяжело приезжать, когда никого нет рядом, когда у тебя проблемы с английским. Ты не знаешь, у кого можно что-то спросить или куда пойти. Это тяжело», — приводит слова Кучерова официальный сайт «Тампы».
- 28 июля 2023
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