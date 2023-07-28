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Российский форвард СКА рассказал, как Кучеров пригласил его на ужин посмотреть UFC

Российский форвард СКА рассказал, как Кучеров пригласил его на ужин посмотреть UFC
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Российский нападающий системы СКА Максим Грошев, заключивший трёхлетний контракт новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг», рассказал о встрече с Никитой Кучеровым, Андреем Василевским и Брейденом Пойнтом. Хоккеист был в лагере развития «молний». Кучеров пригласил его на ужин, чтобы вместе посмотреть бои UFC.

«Это была отличная ночь. Эти ребята — одни из самых успешных игроков в лиге, поэтому я подумал, что мне действительно важно поговорить с ними, задать им несколько вопросов, узнать некоторые детали и тонкости НХЛ, как здесь всё работает. Я не смогу достаточно отблагодарить этих парней за эту возможность. Я действительно счастлив быть частью этого», — приводит слова Грошева официальный сайт «Тампы».

Напомним, форвард был выбран «Тампой» в третьем раунде (85-м) на драфте НХЛ 2020 года. В сезоне-2022/2023 он принял участие в 34 матчах за СКА в регулярном чемпионате, набрав 6 (4+2) очков. Нападающий также записал на свой счёт 18 (9+9) баллов в 22 встречах за «СКА-Нева» в розыгрыше ВХЛ сезона-2022/2023.

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