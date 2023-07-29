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Кучеров: Василевскому не нужно говорить ни слова, он профессионал. Я равняюсь на него

Кучеров: Василевскому не нужно говорить ни слова, он профессионал. Я равняюсь на него
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился мнением о вратаре Андрее Василевском.

«Я просто пытаюсь показать, как быть профессионалом, и подавать пример. Честно говоря, если бы я был молодым парнем, который пришёл в команду в этом году, то я, будучи новичком, обратил бы внимание на Васю (Андрея Василевского. — Прим. «Чемпионата»). Даже если он не скажет ни слова, я равняюсь на него.

То, как он готовится, как он тренируется, как он приходит на каток, насколько он дисциплинирован и насколько последователен в своих программах и тренировках… Ему не нужно говорить ни слова. Тебе просто нужно смотреть и понять, как он тренируется. Он профессионал», — приводит слова Кучерова официальный сайт «Тампы».

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