Рыбин: Ахо надолго может стать значимой фигурой для «Каролины»

Себастьян Ахо подписал восьмилетний контракт с «Каролиной Харрикейнз» на общую сумму $ 78 млн. Бывший игрок «Спартака» и СКА Максим Рыбин прокомментировал данное событие.
«Получить контракт на 78 миллионов евро в свой день рождения – это очень прилично. Это значит, что Ахо надолго может стать значимой фигурой для клуба. Он сможет построить очень приличную команду. «Каролина» играет здорово, и в прошлом сезоне она показывала очень хороший хоккей. Действительно было интересно за ними наблюдать. В этом году они могут усилиться и показать ещё более динамичную игру. С нетерпением ждём новый сезон», — приводит слова Рыбина телеграм-канал радио «Движение».
В прошлом сезоне Ахо набрал 67 (36+31) результативных баллов в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф финн провёл 15 матчей, в которых набрал 12 (5+7) очков.
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