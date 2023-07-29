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«Оставили лазейку». Коньков — о получении Менеллом российского гражданства

«Оставили лазейку». Коньков — о получении Менеллом российского гражданства
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Сергей Коньков оценил получение российского гражданства американским защитником Бреннаном Менеллом.

«Скажу, что в данном случае получение российского паспорта американцем Менеллом никак не противоречит букве закона. Получается, оставили вот такую лазейку. Я думаю, в первую очередь, такие вещи должны рассматривать в руководстве КХЛ. Потому что делаются ограничения по лимиту. А если такие лазейки остаются, то тогда для чего это надо было вообще делать? Потому что все команды пойдут по такому же принципу.

Понятно, что ни один из этих натурализованных игроков никогда в жизни не будет играть за сборную России. Тем более сейчас, в момент изоляции. И если такое, не дай бог, случится, то я думаю, что это вызовет общественный резонанс со стороны болельщиков. Потому что, если таких игроков среднего уровня мы будем ставить в состав национальной сборной, тогда можно закрывать школы хоккея в России. А так ребята всё сделали по букве закона, у них было такое право, они им воспользовались. Но, я думаю, здесь должна быть уже какая-то реакция от КХЛ, что в этом плане можно сделать. Потому что, я думаю, что в течение года такая история может произойти ещё неоднократно», — цитирует Конькова Metaratings.ru.

25-летний американский защитник принял участие в 44 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона‑2022/2023. Менелл набрал 24 (2+22) результативных балла при показателе полезности «+11». В середине апреля хоккеист заключил новое соглашение с «Динамо» до 2026 года.

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