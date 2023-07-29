«Света в конце тоннеля нет». Новиков — об отстранении сборных России от соревнований

Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал о своём отношении к отстранению юниорской сборной России от международных соревнований. Во второй год подряд юниорская сборная России пропустит традиционный турнир Кубок Глинки/Гретцки. Турнир начнётся 31 июля в Чехии и Словакии.

«Весь мир переживает очень тяжёлые времена, рушатся скрепы и моральные устои. Света в конце тоннеля нет. Второй год мы уже отстранены от международных соревнований, МОК всё выдумывает какие-то ограничения. Самое главное, что это касается молодёжного спорта. То, что наши юниорские и молодёжные сборные ограничили в выступлениях, для меня это самая большая трагедия. Ребята перерастут возрастной порог и не смогут уже принять участия в этих турнирах. Не будет больше «Баффало», который был при Брагине. Это моя боль. Именитые спортсмены всё это переживут, а как объяснить ребёнку, который жил чемпионатом мира, что какие-то дяди лишили его мечты в нарушении всех законов и моральных норм? Как говорится, весь мир не стоит слезы ребёнка, а здесь ручьи текут. И взрослые дяди в этом повинны.

Должна быть узаконена какая-то хартия, где бы говорилось, что права ребёнка нельзя ущемлять. Этот вопрос надо поднять на уровне ООН. У нас в своё время говорили: «Сын за отца не отвечает», а сейчас дети оказались заложниками ситуации. Это недопустимо. И мы говорим не только о российских и белорусских спортсменах. Кто знает, какая ситуация будет в мире через один-два года. В любой ситуации права ребёнка должны быть защищены, и он сможет принять участия в любых соревнованиях по спортивному отбору. Пусть взрослые ссорятся и ругаются, но детей трогать нельзя», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Напомним, в конце февраля 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены Международной федерацией хоккея от участия в международных турнирах.