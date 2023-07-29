Капитан «Вегаса»: победа в Кубке Стэнли вызывает зависимость

Капитан «Вегаса» Марк Стоун рассказал, что находится в предвкушении следующего сезона и заявил, что команда планирует повторить свой успех и завоевать второй подряд Кубок Стэнли.

«Это было короткое, но прекрасное лето. Я сделаю всё, чтобы повторить наш успех снова в следующем году. У нас появляется желание вернуться в спортзал и на лёд. Иногда ты думаешь, что пора бы отдохнуть, а потом спустя месяц, ты уже готов вернуться к тренировкам.

Я в восторге от нашей команды, и мне нравится играть в «Вегасе». Очевидно, что мне повезло осуществить мечту выиграть Кубок Стэнли. Многие парни говорили, что это вызывает зависимость, и я это уже чувствую», — цитирует Стоуна пресс-служба лиги.