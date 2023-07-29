Вратарь Свейман и «Бостон» не могут договориться о новом контракте и ждут арбитраж
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Вратарь Джереми Свейман и «Бостон» пока так и не смогли договориться по новому контракту. Как сообщает Sportsnet, стороны ждут арбитраж, который состоится 30 июля.
Сообщается, что Свейман хотел бы контракт на сумму $ 4,8 млн за сезон, а «Бостон» рассчитывает на контракт в $ 2 млн.
В прошлом сезоне НХЛ 24-летний вратарь в регулярном чемпионате провёл за «Бостон» 37 матчей, в которых одержал 24 победы с процентом отражённых бросков 92 % и коэффициентом надёжности 2.27. В плей-офф голкипер сыграл лишь в одном матче, в котором «Бостон» уступил «Флориде» со счётом 3:4, после чего вылетел из Кубка Стэнли.
Всего в НХЛ Свейман провёл 88 матчей, в которых одержал 54 победы с процентом отражённых бросков 92 % и коэффициентом надёжности 2.24.
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