Давыдов: московское «Динамо» подтянулось к армейским фаворитам Запада

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов оценил селекцию московских клубов КХЛ и заявил, что борьба на Западе в новом сезоне будет как никогда плотной.
«Настроение хорошее, родной клуб летом провёл интересную селекцию, наш состав заметно укрепился. Гусев, Ожиганов, Пыленков, Морозов, список можно продолжать — по меркам КХЛ всё это имена. Плюс в „Динамо“ много талантливой молодёжи. Считаю, что у штаба Алексея Кудашова есть все возможности сформировать качественную команду и показать результат.
«Динамо» наконец-то возвращает себе титул московского фаворита? Знаете, в этом сезоне столичная «пулька» обещает быть как никогда плотной. Это и СКА из Питера, и ЦСКА со «Спартаком». Посмотрите, как летом укрепился «Спартак», особенно в нападении. ЦСКА, как чемпиону, усиление особо и не требовалось, там опытный и мощный состав, но возвращение вратаря Федотова — это тоже ход. Ну а о селекции СКА и говорить не нужно.
Поэтому мне очень трудно сказать, кто будет лидером столичной группы. Но то, что «Динамо» подтянулось к традиционным армейским фаворитам, это факт», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.
Напомним, в прошлом сезоне в плей-офф финала Западной конференции ЦСКА одолел в шести матчах петербургский СКА.
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