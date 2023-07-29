Гусев — о контракте с «Динамо»: ждал предложений из НХЛ, но ничего интересного не было

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев заявил, что для него НХЛ не является закрытой страницей в карьере. Форвард ждал предложений из Северной Америки, но в итоге заключил контракт с московским клубом.

«Скажем так – у меня был отпуск. После этого я присоединился к команде на сборах. А о переходе думал ровно столько времени, сколько посчитал необходимым. Была ли эта пауза связана с ожиданием вариантов из-за океана? Да, я ждал предложений из НХЛ, но на данный момент ничего интересного не увидел.

Я всем доволен, здесь всё хорошо. Появился вариант с переходом в «Динамо». Мне предложили подписать контракт с этим клубом, мы обсудили все условия и договорились. В любом клубе, куда бы я ни перешёл, я всегда хочу выигрывать. В «Динамо» я пришёл за победами, а не просто так. Буду стараться помогать команде как могу.

НХЛ — всё ещё открытая глава? Да, конечно. Посмотрим, что будет следующим летом. Сейчас я иду шаг за шагом. Пока у меня впереди сезон в КХЛ», – цитирует Гусева «РИА Новости».

Гусев является олимпийским чемпионом 2018 года и серебряным призёром ОИ-2022 в составе сборной России. Кроме того, Никита дважды завоёвывал бронзу чемпионатов мира — в 2017 и 2019 году. Нападающий также выигрывал Кубок Гагарина (2017) и Кубок Харламова (2011). За свою карьеру Гусев успел поиграть за СКА, ЦСКА, «Амур» и «Югру» в КХЛ, а также за «Нью-Джерси Дэвилз» и «Флориду Пантерз» в НХЛ.