Хоккейный союз Словении подтвердил, что не запрещает своим хоккеистам выступать в КХЛ. Ранее словенский нападающий хабаровского «Амура» Ян Дрозг заявил, что Федерация хоккея Словении рада тому, что её спортсмены выступают в КХЛ, и не препятствует этому.
«Хоккейный союз Словении не вмешивается в решения хоккеистов [по поводу того], в каком клубе они хотят играть. Это зависит от них самих. Говоря о национальных сборных, мы желаем, чтобы все игроки выступали в качественных лигах и имели достаточное количество времени на льду по ходу сезона», – цитирует организацию ТАСС.
Напомним, ранее федерации хоккея Финляндии, Швеции, Чехии, Словакии заявляли, что в сборные их стран не будут вызываться игроки, выступающие в Фонбет чемпионате КХЛ. Дрозг провёл семь матчей за сборную Словении на ЧМ-2023, в которых забросил три шайбы.
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