Давыдов: будет печально, если Якупов не заиграет и в «Нефтехимике»

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о карьере нападающего Наиля Якупова. Форвард в межсезонье покинул «Авангард» и подписал контракт с «Нефтехимиком». Напомним, Якупов был выбран под первым номером на драфте НХЛ 2012 года.
«Якупов — загадка для меня. В юниорском возрасте был живчиком и подавал большие надежды, а затем всё куда-то ушло, пошли травмы. Наверное, что-то с характером. Хотя, может, невезение.
Если Якупов не заиграет и в «Нефтехимике», то будет совсем печально. Но самое главное, что в Нижнекамске нет стабильности. Команда каждый год формируется заново, по остаточному принципу. Было бы правильно, если бы в Татарстане, как в Москве, возникла конкуренция между несколькими командами. Всё-таки по бюджету это один из регионов-лидеров, способный потянуть две мощные команды А пока там две команды словно из разных лиг», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.
В минувшем сезоне Якупов сыграл за «Авангард» в 16 матчах регулярного чемпионата, набрав 10 (6+4) баллов, и 14 встречах плей-офф, где записал на свой счёт 3 (1+2) очка.
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