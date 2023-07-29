Рашевский — о своём игровом спаде: подумал, что я суперхоккеист, могу забить, сколько хочу

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский объяснил, почему у него произошёл спад результативности во втором сезоне в КХЛ.

«В прошлом сезоне уплотнился календарь, стало больше матчей и нагрузки. Это предполагает изучение меня со стороны соперника, способность играть против меня. Такое будет происходить и на третий, и четвёртый сезон. Соперник будет знать, как опекать меня, и на что я способен.

Я сам немного расслабился: подумал, что суперхоккеист, способен забивать, сколько хочется. Оказалось не так, из-за чего проявился спад. Это будет для меня уроком», – цитирует Рашевского Metaratings.ru.

В сезоне-2021/2022 Рашевский набрал 35 (19+16) очков в 48 матчах. В следующем сезоне нападающий провёл 67 матчей в «регулярке», забил в них 19 голов и сделал 19 результативных передач.