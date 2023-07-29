«Приличных вариантов у Владимира не нашлось». Коньков — о контракте Тарасенко с «Оттавой»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Сергей Коньков оценил подписание нападающим Владимиром Тарасенко контракта с «Оттавой». Контракт россиянина с «Сенаторз» рассчитан на один год. За это время российский нападающий заработает $ 5 млн.

«С первого июля, когда в НХЛ открылся рынок свободных агентов, прошло достаточное количество времени. По всей видимости, приличных вариантов у Владимира не нашлось. Хотя были разговоры об интересе к нему со стороны «Флориды» и «Каролины», очевидно, сторонам не удалось договориться — скорее всего, как по сроку, так и сумме.

Думаю, с учётом возраста Тарасенко хотелось бы получить контракт минимум на три-четыре года. И та ситуация, которая была в этом году на рынке, для него не подходила. Поэтому он, поменяв агентов в это межсезонье, решил использовать возможность год поиграть в Канаде. Новый этап, новый вызов. Соглашение с «Оттавой» подразумевает полный запрет на обмен, плюс он гарантированно заработает $ пять млн.

Тарасенко будет необходимо сыграть на своём высоком уровне для того, чтобы в дальнейшем либо продолжить выступать за «Сенаторз» и помогать команде бороться за плей-офф, либо искать другие варианты обеспечить себе долгосрочный контракт. С его приходом у команды есть два качественных звена. Понятно, что с таким составом они должны не только бороться, но и решить вопрос попадания в плей-офф.

Увеличится ли число болельщиков «Оттавы» в России, в данный момент говорить трудно. Многое будет зависеть от результатов и от игры Владимира в Канаде. Но однозначно к «Сенаторз» теперь будет более пристальное внимание со стороны российских болельщиков и специалистов. Хотелось бы пожелать, чтобы для Владимира этот сезон получился успешным в плане реализации всех своих возможностей и проявления своего мастерства», – приводит слова Конькова Metaratings.ru.

Напомним, Тарасенко в ходе регулярного чемпионата прошлого сезона обменяли из «Сент-Луис Блюз» в «Рейнджерс». В завершившемся сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 69 матчах и записал в свой актив 18 голов и 32 результативные передачи.