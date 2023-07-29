The Score: Евгений Кузнецов может заменить капитана «Бостона» Патриса Бержерона

Журналист The Score Джош Вегман назвал российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова одним из пяти возможных кандидатов на замену капитану «Бостон Брюинз» Патрису Бержерону. Опытный хоккеист завершил карьеру.

«Кэпиталз» пока не проводят перестройку, но обмен Кузнецова не исключён — он, по-видимому, запрашивал обмен из «Вашингтона». Его контракт включает в себя список из 10 команд, в которые его нельзя обменять, поэтому поездка в Бостон — вариант, если он действительно хочет уйти.

Кузнецов пережил трудный сезон, в котором забил всего 12 голов и набрал 55 очков, став обузой для обороны. «Кэпиталз», возможно, не горят желанием отдавать его задёшево — или сохранять его зарплату, что было бы проблематично, — но у них есть Никлас Бекстрём и Дилан Строум, которые будут играть в центре в первых двух звеньях.

«Кэпс» также могут захотеть получить взамен игрока, способного оказать немедленную помощь, чтобы оставаться конкурентоспособными. Возможно, сделка с участием Фредерика — который провёл свою карьеру в НХЛ на фланге, несмотря на то что он был центрфорвардом, — может иметь смысл, если «Кэпс» считают, что Фредерик может занять место в центре третьего звена.

«Брюинз» сделали бы ставку на силу Кузнецова в атаке. В конце концов, 31-летний игрок всего год назад набрал 78 очков», — приводит слова Вегмана The Score.