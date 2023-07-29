Стало известно, что Тарасенко спрашивал у игроков «Оттавы» перед переходом в клуб

Североамериканский журналист Энди Стрикленд на своей странице в «Твиттере» сообщил, что российский нападающий Владимир Тарасенко связывался с игроками «Оттавы Сенаторз» перед подписанием контракта. Стало известно, что форвард спрашивал у них.
«Не у многих была возможность подписать Тарасенко, когда открылся рынок свободных агентов, но даже до смены агента «Оттава» была его единственным или лучшим вариантом. Разговаривал по телефону с игроками «Оттавы» несколько недель назад. Его вопрос к ним: «Насколько серьёзно вы настроены на победу?»
Однолетний контракт Тарасенко с «Оттавой» говорит вам всё, что нужно знать о рынке свободных агентов в этом году», — говорится в сообщении.
Напомним, Тарасенко заключил однолетнее соглашение с «Оттавой» на $ 5 млн.
- 29 июля 2023
-
18:58
-
18:42
-
18:15
-
18:07
-
17:54
-
17:15
-
16:54
-
16:24
-
15:50
-
15:20
-
14:53
-
14:50
-
14:30
-
14:10
-
13:40
-
13:15
-
12:45
-
12:15
-
11:30
-
11:10
-
10:40
-
10:10
-
09:40
-
09:15
-
08:50
-
08:25
-
07:53
-
02:01
-
01:49
-
00:01
- 28 июля 2023
-
23:46
-
23:37
-
23:18
-
23:10
-
22:43