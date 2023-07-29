Стало известно, что Тарасенко спрашивал у игроков «Оттавы» перед переходом в клуб

Североамериканский журналист Энди Стрикленд на своей странице в «Твиттере» сообщил, что российский нападающий Владимир Тарасенко связывался с игроками «Оттавы Сенаторз» перед подписанием контракта. Стало известно, что форвард спрашивал у них.

«Не у многих была возможность подписать Тарасенко, когда открылся рынок свободных агентов, но даже до смены агента «Оттава» была его единственным или лучшим вариантом. Разговаривал по телефону с игроками «Оттавы» несколько недель назад. Его вопрос к ним: «Насколько серьёзно вы настроены на победу?»

Однолетний контракт Тарасенко с «Оттавой» говорит вам всё, что нужно знать о рынке свободных агентов в этом году», — говорится в сообщении.

Напомним, Тарасенко заключил однолетнее соглашение с «Оттавой» на $ 5 млн.