The Athletic провёл редрафт НХЛ 2020 года, в первом раунде — трое россиян

Журналист The Athletic Скотт Уилер провёл редрафт первого раунда НХЛ 2020 года. Он расположил хоккеистов в том порядке, в котором их должны были выбрать на самом деле. Учитывались успехи игроков.

Первым должны были задрафтовать Тима Штюцле — в «Нью-Йорк Рейнджерс» (ушёл в «Оттаву Сенаторз» под третьим номером), вторым — Джейка Сандерсона в «Лос-Анджелес Кингз» (также ушёл в «Оттаву» — пятым), третьим — Лукаса Рэймонда в «Оттаву» (ушёл в «Детройт Ред Уингз» четвёртым).

В рейтинг также попало трое россиян. Так, вратарь Ярослав Аскаров должен был уйти под 12-м номером, а не 11-м. Тогда он достался бы «Флориде Пантерз», а не «Нэшвилл Предаторз». Защитник Александр Никишин поднялся сразу на 51 позицию. Он стал 18-м и должен был уйти в «Нью-Джерси Дэвилз». В реальности защитник был выбран «Каролиной Харрикейнз» под 69-м номером. Третьим россиянином стал Шакир Мухамадуллин. Защитник опустился на семь мест. По мнению Уилера, Шакир должен был уйти под 27-м номером и стать игроком «Анахайм Дакс», а не под 20-м в «Нью-Джерси».