ESPN оценил переход Владимира Тарасенко в «Оттаву»

Журналист ESPN Райан Эс Кларк прокомментировал переход Владимира Тарасенко в «Оттаву Сенаторз». Обозреватель оценил сделку на отлично.

«Переход Доминика Кубалика, забившего 20 голов и обменянного на Дебринкэта из «Детройт Ред Уингз», оказало некоторую помощь атаке в «Оттаве». Подписание Тарасенко в дополнение к тому, что они потенциально имеют в лице Кубалика, который забил 30 голов в дебютном сезоне, должно повысить шансы «сенаторов» сделать больше, чем просто заполнить пустоту, оставленную Дебринкэтом.

Это дополняет дискуссию о том, что «Оттава» может иметь одну из самых привлекательных топ-6 и/или топ-9 в Восточной конференции в плане изменений.

Травмы вызвали вопросы о том, сможет ли Тарасенко по-прежнему быть результативным. Он использовал последние два сезона, чтобы развеять эти опасения. В сезоне-2021/2022 у него была, пожалуй, самая сильная индивидуальная кампания с 38 голами и рекордными для карьеры 82 очками в 73 матчах. В прошлом сезоне Тарасенко не достиг такого уровня результативности, но он всё же закончил сезон с 18 шайбами и набирал в среднем 0,73 балла за встречу в 69 матчах, играя за «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». За полный сезон из 82 встреч Тарасенко мог бы забить 21 гол и набрать 60 очков.

Давайте вернёмся к тому моменту, когда речь шла о потенциальной конфигурации «сенаторов» в топ-6 и/или топ-9. У тренера сенаторов Ди Джея Смита будут варианты. Брэди Ткачук, Клод Жиру, Тим Штюцле, Дрейк Батерсон и Шейн Пинто в прошлом сезоне были частью основы, которая помогла «Сенс» финишировать в топ-10 по шайбам в большинстве, но голы при игре «5х5» временами были проблемой. По данным Natural Stat Trick, они заняли 24-е место по этому показателю в среднем на 60 минут. Теперь к этой компании присоединились Тарасенко и Кубалик, а Джош Норрис вернулся после травмы плеча в конце сезона в октябре», — приводит слова Кларка ESPN.