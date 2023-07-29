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Легенда НХЛ назвал один из главных даров Никиты Кучерова

Легенда НХЛ назвал один из главных даров Никиты Кучерова
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Адам Оутс, легенда НХЛ, член Зала хоккейной славы и тренер Никиты Кучерова, назвал достоинства российского нападающего.

«Я бы сказал, что одним из его истинных даров является то, что в пылу борьбы он остаётся результативным. У него отличный тренер. Его команда действительно хороша. Они играют в определённом стиле, и он вписывается в этот стиль. Он в хорошем положении. Всё это правда. Но, как я уже сказал, в пылу борьбы он на месте. Он всегда в центре. И это фантастика.

Все всегда спрашивают меня: «Оутси, насколько крут Куч?» Я думаю, что это отличный способ описать мастерство Куча. Я имею в виду, есть ли лучший комплимент? Это первое, что вы видите, — крутость. Он очень хорош», — приводит слова Оутса официальный сайт «Тампы».

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