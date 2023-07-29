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Кучеров поделился эмоциями от того, что ему впервые в жизни доверили нашивку вице-капитана

Кучеров поделился эмоциями от того, что ему впервые в жизни доверили нашивку вице-капитана
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился впечатлениями от ношения нашивки альтернативного капитана. В сезоне-2022/2023 опытному форварду впервые доверили букву «А».

«Это было круто. Это было что-то новое, но моя игра не изменилась. Для меня это было честью», — приводит слова Кучерова официальный сайт «Тампы».

Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский нападающий принял участие в 82 встречах, в которых забросил 30 шайб и отдал 83 результативные передачи, суммарно записав на свой счёт 113 очков. Кучеров стал лучшим бомбардиром «Тампы», а также выиграл гонку бомбардиров среди российских хоккеистов. В плей-офф форвард набрал 6 (1+5) баллов в шести матчах.

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