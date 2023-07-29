Журналист The Athletic назвал топ-10 худших контрактов НХЛ по ценности

Журналист The Athletic Дом Лущишин составил топ из 10 худших контрактов в НХЛ по ценности на 2023 год.

Первое место заняло соглашение защитника «Чикаго Блэкхоукс» Сета Джонса. У игрока действует контракт на семь лет и $ 9,5 млн. Прибавочная стоимость — «-$ 41 млн», положительная ценность — 12%. На втором месте защитник «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко. У него действует контракт на семь лет и $ 6,5 млн, прибавочная стоимость — «-$ 35,9 млн», положительная ценность — 15%. Третий — нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо, зарабатывающий $ 10,5 млн по восьмилетнему соглашению. Прибавочная стоимость контракта — «-$ 33,5 млн», положительная ценность — 15%.

Топ-10:

1. Сет Джонс, з. «Чикаго Блэкхоукс»: срок — семь лет, кэпхит — $ 9,5 млн. Прибавочная стоимость — «-$ 41 млн», положительная ценность — 12%;

2. Колтон Парэйко, з. «Сент-Луис Блюз»: срок — семь лет, кэпхит — $ 6,5 млн. Прибавочная стоимость — «-$ 35,9», положительная ценность — 15%;

3. Джонатан Юбердо, н. «Флориды Пантерз»: срок — восемь лет, кэпхит — $ 10,5 млн. Прибавочная стоимость — «-$ 33,5 млн», положительная ценность — 15%;

4. Тайлер Сегин, н. «Даллас Старз»: срок — четыре года, кэпхит — $ 9,9 млн. Прибавочная стоимость — «-$ 25,3 млн», положительная ценность — 5%;

5. Марк-Эдуар Власик, з. «Сан-Хосе Шаркс»: срок — три года, кэпхит — $ 7 млн. Прибавочная стоимость — «-$ 18,8 млн», положительная ценность — 4%;

6. Брэйден Шенн, з. «Сент-Луис Блюз»: срок — пять лет, кэпхит — $ 6,5 млн. Прибавочная стоимость — «-$ 20,4 млн», положительная ценность — 15%;

7. Трэвис Санхайм, з. «Филадельфии Флайерз»: срок — восемь лет, кэпхит — $ 6,3 млн. Прибавочная стоимость — «-$ 24,2 млн», положительная ценность — 27%;

8. Райан Строум, н. «Анахайм Дакс»: срок — четыре года, кэпхит — $ 5 млн. Прибавочная стоимость — «-$ 17 млн», положительная ценность — 9%;

9. Дарнелл Нурс, з. «Эдмонтон Ойлерз»: срок — семь лет, кэпхит — $ 9,3 млн. Прибавочная стоимость — «-$ 22,1 млн», положительная ценность — 26%;

10. Никлас Бекстрём, н. «Вашингтон Кэпиталз»: срок — два года, кэпхит — $ 9,2 млн. Прибавочная стоимость — «-$ 13,1 млн», положительная ценность — 4%.