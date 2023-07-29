Дмитрий Орлов показал процесс переезда из Вашингтона в Каролину

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов в своих социальных сетях выложил «сториз» с процессом переезда.
Вероятнее всего, хоккеист занимается переездом из Вашингтона в Каролину. В конце июня Орлов, ещё не подписав контракт с «Харрикейнз», говорил, что подождёт с переездом из Вашингтона, пока не определится с новым местом работы.
«Настало время», — говорится в сообщении. На видео заметен грузовик, а также большое количество коробок.
Напомним, ранее у Орлова подошёл к концу контракт с «Бостон Брюинз». Российского защитника обменяли в стан «мишек» из «Вашингтон Кэпиталз» в ходе сезона-2022/2023. В составе «Бостона» 31-летний хоккеист принял участие в 23 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, забросив четыре шайбы и суммарно набрав 17 (4+13) очков. В семи встречах плей-офф игрок записал на свой счёт 8 (0+8) баллов. Орлов становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» в 2018 году.
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