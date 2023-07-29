Лидер московского «Динамо» объяснил, почему решил не переезжать в НХЛ

Лидер и нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский рассказал, почему принял решение продлить контракт с бело-голубыми. Форвард также объяснил, почему не поехал в Национальную хоккейную лигу. Кроме того, 22-летний Рашевский ответил на вопрос, следит ли за НХЛ.
«Продлил контракт с «Динамо», как принимал решение? Посоветовался с родителями, агентом и сам поразмыслил над этим. Простое решение, на самом деле.
Была возможность уехать в «Виннипег»? Да, но как я могу поехать туда, если не показываю стабильной игры в России? Мне, конечно, хочется поехать туда под первую команду, а не в АХЛ. Когда окрепну, наберу свой запас, поеду туда. Хочу исключительно на односторонний контракт? Односторонний мне никто не даст. Но с определённым условием поеду.
Слежу за системой клуба, НХЛ? У меня времени на это нет. Я не смотрю ничего, что связано с хоккеем. Я занимаюсь своим хоккеем, а не чужое смотрю», — приводит слова Рашевского Metaratings.
Напомним, в позапрошлом сезоне нападающего признали лучшим бело-голубых. В прошлой кампании Рашевский стал вторым бомбардиром «Динамо», записав на свой счёт 41 очко в 73 встречах.
- 29 июля 2023
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