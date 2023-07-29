Кучеров — о «халтурщиках»: ты правда не можешь или просто не хочешь прикладывать усилия?

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров высказался о частых тренировках, в том числе в период межсезонья.

«Нужно быть одержимым игрой. Ты должен любить то, что делаешь. Я знаю некоторых парней из лиги, которые приходят, тренируются, идут домой и не выходят на лёд до конца августа. Для меня это было бы то же самое, если бы Леброн Джеймс не притрагивался к баскетбольному мячу в течение двух месяцев. Это было бы так же, как если б Лионель Месси месяцами не касался футбольного мяча. Мы играем в хоккей. Почему бы нам не выйти на лёд?

Не надоедает ли это? Нет, потому что мне это нравится. Мне нравится быть на льду. Есть несколько скучных упражнений, но ты должен понимать, что выполнение всех этих упражнений облегчит тебе жизнь во время игры. Это окупается в ходе сезона. Я просто пытаюсь помочь команде победить.

Допустим, ты хочешь обыграться через борт. Шайба у твоего защитника, он находится под прессингом. Он выводит её по борту, а их защитник уж «висит» на тебе. Как освободиться от него? Ты же не хочешь застрять у борта. Ты должен знать выходы. Так что работаешь над этим. Так ты помогаешь своим товарищам по команде в следующем матче. Никто не хочет застрять в защите, и я не хочу быть тем, кто заставит команду остановиться. Если ты едешь и хочешь получить шайбу, а я встрял, потому что я не могу выйти из этой ситуации, это моя вина.

Это непросто. Это сложно. Вот почему ты работаешь над этим. Многие парни говорят: «Это так сложно» или «Я не могу этого сделать». Я думаю: «Что значит, что ты не можешь этого сделать? Ты действительно не можешь этого сделать? Или ты не хочешь прикладывать усилия, чтобы это сделать?» — приводит слова Кучерова официальный сайт «Тампы».