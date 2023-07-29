«Это фантастика». Член Зала славы назвал главные качества Кучерова

Адам Оутс, легенда НХЛ, член Зала хоккейной славы и тренер Никиты Кучерова, высказался о российском нападающем «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Он хочет быть идеальным. Это первое, что я заметил в Куче. Он очень, очень предан своему делу. Очевидно, Куч — фантастический спортсмен. Он фантастический игрок, очень интеллектуальный игрок. Но Никита хочет быть совершенным. Лучшие парни хотят большего. Они всё время хотят большего.

Куч недоволен, когда совершает маленькую, крошечную ошибку. Если кто-то был открыт, а он этого не видел, он думает: «Боже мой, как я его не видел? Я должен был его увидеть. Я промахнулся? Как я не попал по воротам? Как я не разыграл шайбу?» Это всего лишь мелкие детали игры. Вот о чём мы действительно говорим — о деталях игры. Кто может справиться с ними? Куч хочет освоить их все. Вот и всё. Лично мне это нравится. Мне это нравится. Это фантастика.

Хоккей — это то же самое, что и шахматный матч. Это всегда шахматный матч. Куч — один из тех, кто понимает это лучше всех. Он прекрасно это понимает. Он знает, куда летит шайба, как только она отскакивает, каждый раз. «Откуда бежит защитник? Где мои товарищи по команде? Где я должен подобрать эту шайбу?» — он знает ответы на все вопросы. Он просто хочет быть совершенным. Он не ищет похвалы. Он не заботится ни о чём из этого. Он помогает команде победить», — приводит слова Оутса официальный сайт «Тампы».