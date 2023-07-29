Кучеров: хочу работать над деталями, пока это не станет моим вторым именем

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал о своём подходе к тренировкам.

«Когда начнутся сборы и начнётся сезон, я хочу быть готовым ко всему. Все эти мелочи, которые случаются 25-35 раз за игру, я их практикую. Хочу быть готовым подобрать любую шайбу от борта — суметь бросить и слева, и справа.

Я хочу держать голову высоко и иметь возможность находить открытых одноклубников как можно быстрее. Я хочу контролировать ситуацию. Поэтому работаю над этим. Когда начинается тренировочный сбор, я не испытываю проблем в таких ситуациях. Посмотрите на плей-офф. Каждая команда выводит шайбу в углы. Сколько раз во время игры ты отбрасываешь шайбу в угол? Во время большинства как часто ребята отдают туда шайбу, чтобы сбросить давление?

Что я могу сделать, чтобы убедиться, что не трачу три секунды на получение шайбы? Я хочу получить её быстро и сделать следующий ход, чтобы другая команда не могла среагировать.

Я хочу работать над этим, пока это не станет моим вторым именем. Я должен просто играть быстро. Эта дополнительная работа даёт мне пару секунд, чтобы осмотреться и сыграть, как нужно», — приводит слова Кучерова официальный сайт «Тампы».