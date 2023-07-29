Никита Кучеров рассказал о необычных тренировках в домашних условиях

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал о необычных тренировках. У хоккеиста в гараже оборудован небольшой искусственный лёд с воротами.

«У меня есть немного свободного времени, когда дети спят. Или когда они проснутся после сна и выйдут на улицу, я пойду в гараж [на искусственный лёд]. Даже если это всего на 10, 15, 20 минут — это не повредит. Ты можешь работать над броском — слева, справа. Ты перемещаешь ворота, чтобы бросать под разными углами.

Это гараж, поэтому ты смотришь прямо на ворота, но можешь повернуть их, как будто находишься на левой стороне, или на полуборте, или на правой стороне. Я буду тренироваться так. Я буду заниматься с мячом, ловить отскок и просто работать над принятием передач под разными углами. На льду нужно уметь принимать шайбу под разными углами.

Ты должен знать всё до мельчайших деталей. Ты должен знать углы. Ты не можешь приближаться к шайбе под плохим углом. Ты должен знать, как выйти под правильным углом. Ты должен опережать игру и видеть, что происходит. Когда я выхожу на лёд, чтобы тренироваться, то отрабатываю всё сотни раз, потому что знаю, что это произойдёт в игре. Я хочу быть уверенным, что буду готов сыграть правильно, когда настанет момент», — приводит слова Кучерова официальный сайт «Тампы».